Канада не прекратила поставки оружия в Израиль, несмотря на официальное заявление о заморозке новых экспортных разрешений. Об этом говорится в новом докладе, опубликованном коалицией правозащитных организаций, включая Palestinian Youth Movement, World Beyond War и Arms Embargo Now.

Авторы доклада утверждают, что после объявления паузы канадские власти позволили экспорт по уже одобренным лицензиям. Более того, часть поставок ускорили и направляли в обход — через США, чтобы избежать внимания.

«Канадское правительство создало иллюзию остановки военной помощи, но на деле продолжало снабжать Израиль оружием, — говорится в отчете. — Компании продолжили зарабатывать на войне, а правительство вводило общественность в заблуждение».

По данным доклада, с октября 2023 по май 2025 года из Канады в Израиль отправили более 390 партий военной продукции от 21 производителя. В списке — свыше 420 тысяч патронов, детали для F-35, системы наведения, радары, GPS-антенны и другие компоненты двойного назначения.