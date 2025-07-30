Канада не прекратила поставки оружия в Израиль, несмотря на официальное заявление о заморозке новых экспортных разрешений. Об этом говорится в новом докладе, опубликованном коалицией правозащитных организаций, включая Palestinian Youth Movement, World Beyond War и Arms Embargo Now.
Авторы доклада утверждают, что после объявления паузы канадские власти позволили экспорт по уже одобренным лицензиям. Более того, часть поставок ускорили и направляли в обход — через США, чтобы избежать внимания.
«Канадское правительство создало иллюзию остановки военной помощи, но на деле продолжало снабжать Израиль оружием, — говорится в отчете. — Компании продолжили зарабатывать на войне, а правительство вводило общественность в заблуждение».
По данным доклада, с октября 2023 по май 2025 года из Канады в Израиль отправили более 390 партий военной продукции от 21 производителя. В списке — свыше 420 тысяч патронов, детали для F-35, системы наведения, радары, GPS-антенны и другие компоненты двойного назначения.
Это оружие напрямую использовалось не в оборонительных, а в наступательных целях — то есть для убийства палестинцев и совершения военных преступлений в Газе.
Авторы отчета подчеркивают: истребители F-35 не могут выполнять боевые задачи без канадских деталей. Один из таких самолетов 13 июля 2024 года нанес удар по «безопасной зоне» в Газе, убив не менее 90 человек и ранив около 300.
Главные поставщики: General Dynamics, Stelia Aerospace и Pratt & Whitney. Все они отправляли оборудование из Канады на израильский завод Elbit Systems — крупнейшего производителя вооружений в стране.
Эксперты отмечают, что часть оружия перевозили даже пассажирскими рейсами, чтобы скрыть поставки от общественности — Air Canada, Lufthansa, Etihad и другими. По их данным, 67 из 100 зафиксированных поставок прошли именно так.