Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что взаимодействие Тегерана с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) не прекратится, но «примет новую форму» с целью обеспечения безопасности ядерных объектов. Об этом сообщило Tasnim со ссылкой на встречу министра с дипломатами в Тегеране.

Аракчи подчеркнул, что подрыв системы нераспространения представляет угрозу не только для Ирана, но и для всего международного сообщества. Он напомнил, что Иран остается участником Договора о нераспространении ядерного оружия и будет следовать его положениям.

«Иранская ядерная программа была и останется мирной», — заявил министр. Он добавил, что любые запросы МАГАТЭ отныне будут рассматриваться Высшим советом национальной безопасности Ирана в индивидуальном порядке.

Глава МИД также сообщил, что Иран получает сигналы от США с предложениями возобновить переговоры. «Мы не боимся диалога, если он будет служить интересам народа Ирана», — отметил он.

При этом Аракчи предупредил о «серьезных рисках» для ядерных объектов, упомянув угрозу утечек радиации и неразорвавшиеся боеприпасы, оставшиеся после ударов США.