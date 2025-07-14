ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Зеленский продлевает военное положение
Президент Украины призвал парламент продлить военное положение и мобилизацию
Зеленский продлевает военное положение
Президент Украины призвал парламент продлить военное положение и мобилизацию / AP
14 июля 2025 г.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Верховной Раде с просьбой продлить военное положение и всеобщую мобилизацию еще на три месяца. Это означает продолжение активной фазы конфликта с РФ как минимум до конца осени 2025 года. Если депутаты поддержат инициативу, режим военного положения будет действовать с августа по ноябрь.

С начала войны РФ и Украины в 2022 году Киев регулярно продлевает военное положение примерно каждые 90 дней. Последнее продление было утверждено в апреле, оно истекает 1 августа.

Военное положение дает властям право запрещать массовые собрания, контролировать СМИ, откладывать выборы и мобилизовать граждан на военную службу. Команда Зеленского заявляет, что эти меры жизненно необходимы для обороны страны.

Однако не все в этом уверены. Лидеры оппозиции, включая бывшего президента Петра Порошенко, предупреждают, что Зеленский стирает границу между национальной обороной и политическим контролем. Порошенко не раз обвинял Зеленского в «‎авторитаризме»‎ и утверждал, что президент якобы пользуется военным положением для подавления всякого инакомыслия. А всех несогласных он увольняет или вводит против них персональные санкции — такая судьба постигла самого Порошенко. Главком ВСУ Валерий Залужный, который открыто конфликтовал с президентом, в итоге был отправлен в отставку и был отправлен в качестве посла в Лондон.

«Следует признать очевидное: власть злоупотребляет военным положением. Речь идет не только о защите страны, но и о расширении президентских полномочий», — заявил Порошенко в парламенте еще в апреле, во время голосования за продление военного положения. Несмотря на критику, его партия все же поддержала продление. Правда, непонятно, поддержат ли силы Порошенко предложение Зеленского и в этот раз.

Продление военного положения также осложняет требования Вашингтона и Москвы провести президентские выборы. Президент США Дональд Трамп в феврале обвинил Зеленского в авторитаризме, а российский президент Владимир Путин заявил, что срок полномочий украинского лидера истек в 2024 году и он больше не легитимен. Однако украинское законодательство запрещает проводить выборы во время действия военного положения, что дает Зеленскому юридическое основание для отсрочки голосования.


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