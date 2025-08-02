Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми резко осудил последние израильские атаки на палестинцев, ожидавших гуманитарную помощь. Главный британский дипломат назвал расстрел мирных жителей, стоявших в очередях за продовольствием «отвратительным», потребовав от Израиля привлечь виновных к ответственности.

«Стрелять в гражданских, стоящих в очереди за помощью в Газе, — это отвратительно. Израиль должен привлечь к ответственности тех, кто причастен к этому», — подчеркнул Лэмми.

Высказывания министра прозвучали на фоне усиливающегося международного внимания к израильской военной кампании в Газе, где гуманитарная ситуация продолжает стремительно ухудшаться.

По данным министерства здравоохранения осажденного региона, за субботу от голода и истощения, вызванных действиями Израиля, скончались еще не менее семи палестинцев, включая одного ребенка.

Таким образом, общее число погибших от голода, спровоцированного израильской блокадой с октября 2023 года, достигло 169 человек. 93 из них — дети, говорится в заявлении министерства.

Лэмми также выразил намерение посетить сектор Газа. «Я хотел бы поехать в Газу, как только у меня появится возможность туда попасть», — сказал он.

Лэмми подчеркнул, что признание Государства Палестина остается действенным дипломатическим инструментом.