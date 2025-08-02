Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми резко осудил последние израильские атаки на палестинцев, ожидавших гуманитарную помощь. Главный британский дипломат назвал расстрел мирных жителей, стоявших в очередях за продовольствием «отвратительным», потребовав от Израиля привлечь виновных к ответственности.
«Стрелять в гражданских, стоящих в очереди за помощью в Газе, — это отвратительно. Израиль должен привлечь к ответственности тех, кто причастен к этому», — подчеркнул Лэмми.
Высказывания министра прозвучали на фоне усиливающегося международного внимания к израильской военной кампании в Газе, где гуманитарная ситуация продолжает стремительно ухудшаться.
По данным министерства здравоохранения осажденного региона, за субботу от голода и истощения, вызванных действиями Израиля, скончались еще не менее семи палестинцев, включая одного ребенка.
Таким образом, общее число погибших от голода, спровоцированного израильской блокадой с октября 2023 года, достигло 169 человек. 93 из них — дети, говорится в заявлении министерства.
Лэмми также выразил намерение посетить сектор Газа. «Я хотел бы поехать в Газу, как только у меня появится возможность туда попасть», — сказал он.
Лэмми подчеркнул, что признание Государства Палестина остается действенным дипломатическим инструментом.
«Признание Государства Палестина — это карта, которую можно разыграть только один раз», — отметил он, подчеркнув стратегическое значение выбора момента и международного консенсуса.
Ранее на этой неделе премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Соединенное Королевство признает палестинское государство в сентябре, если израильское правительство не предпримет конкретных шагов для прекращения «ужасающей ситуации» в Газе и не выполнит ряд других условий.
Глава МИД подтвердил поддержку британским правительством решения о двух государствах, назвав его «единственной жизнеспособной альтернативой» для урегулирования давнего израильско-палестинского конфликта.
Он также выступил с критикой в адрес сторонников концепции «Великого Израиля», исключающей возможность существования суверенного палестинского государства.
«Есть силы, добивающиеся создания “Великого Израиля” без палестинского государства. Я выступаю против этого», — подчеркнул Лэмми.
Министр также осудил рост насилия со стороны поселенцев на оккупированном Западном берегу.
«Атаки поселенцев — это преступные и незаконные действия, которые мы осуждаем и намерены вводить санкции против их участников», — заявил он, сделав тем самым одно из самых жестких на сегодняшний день заявлений о возможных карательных мерах со стороны Великобритании в отношении лиц, причастных к подобному насилию.