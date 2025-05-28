В Лачыне состоялся трехсторонний саммит с участием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа. На встрече лидеры подчеркнули важность сотрудничества в восстановлении освобожденных территорий и укреплении транспортных связей региона.

Президент Эрдоган заявил, что Турция готова активно участвовать в развитии Азербайджана и отметил, что «Лачын — символ братства и общего будущего». Алиев в ответ подчеркнул, что «все ключевые проекты в Карабахе реализуются при поддержке Турции, и это подтверждает нерушимость наших союзнических отношений».

Премьер-министр Шахбаз Шариф выразил солидарность с союзниками, сказав: «Да здравствует братство и дружба между Пакистаном, Турцией и Азербайджаном». Лидеры согласились продолжить сотрудничество в сферах торговли, энергетики и транспорта.

Церемония открытия международного аэропорта Лачын и инспекция инфраструктурных проектов стали частью саммита, подчеркивая символическую важность региона для тройственного партнерства.