ПОЛИТИКА
1 мин чтения
Токаев объяснил, почему Казахстан не вступает в БРИКС
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что республика не будет вступать в БРИКС, поскольку не видит в объединении эффективных структур
Токаев объяснил, почему Казахстан не вступает в БРИКС
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев / Акорда
31 мая 2025 г.

Казахстан не намерен вступать в БРИКС и останется в статусе наблюдателя. Об этом президент республики Касым-Жомарт Токаев заявил в интервью катарскому телеканалу Al Jazeera. 

По его словам, такой выбор продиктован прагматичным подходом.  

«Я очень прагматичен и вижу, что в рамках БРИКС нет постоянных структур — ни устава, ни секретариата, ни программ и так далее», — отметил Токаев. 

Он добавил, что статус наблюдателя — это оптимальный формат для Казахстана на данном этапе.  

«Мы были зафиксированы в качестве государства-наблюдателя в БРИКС, и я считаю, что этого вполне достаточно», — подчеркнул он. 

На вопрос журналиста о возможной неэффективности БРИКС или беспокойстве по поводу восприятия сближения с Россией и Китаем, Токаев ответил: «Речь идет о постэффективности организации. Мы будем наблюдателями в БРИКС, а дальше время покажет». 

Объединение БРИКС включает десять стран: Бразилию, Россию, Индию, Китай, ЮАР, ОАЭ, Иран, Египет, Эфиопию и Индонезию. Организация была основана в 2006 году и не имеет постоянного устава или секретариата. Направление работы ежегодно задает одна из стран-участниц. В 2024 году это была Россия. 

Казахстан получил статус партнера БРИКС на саммите в Казани в октябре 2024 года. Согласно решению саммита, представители стран-партнеров приглашаются на отдельные заседания саммитов и министерских встреч, а также на другие мероприятия объединения.

Истории
Турция намерена углублять сотрудничество с Венгрией
Турция намерена углублять сотрудничество с Венгрией
Турция: Запад – соучастник геноцида в Газе
Турция: Запад – соучастник геноцида в Газе
Президент Эрдоган пообщался с Зеленским
Президент Эрдоган пообщался с Зеленским
Борис Джонсон восхищается Турцией
Борис Джонсон восхищается Турцией
Маск оказался мультинаркоманом
Маск оказался мультинаркоманом
Германия поставила Израилю условие
Германия поставила Израилю условие
Суд разрешил Трампу выдворить полмиллиона мигрантов
Суд разрешил Трампу выдворить полмиллиона мигрантов
Что предлагает Украина в своем проекте перемирия?
Что предлагает Украина в своем проекте перемирия?
Катастрофа в Нигерии: более 110 погибших
Катастрофа в Нигерии: более 110 погибших
Экологи подсчитали ущерб из-за войны в Газе
Экологи подсчитали ущерб из-за войны в Газе
Макрон пригрозил Китаю: НАТО будет в Азии
Макрон пригрозил Китаю: НАТО будет в Азии
Россия везет в Стамбул не только меморандум
Россия везет в Стамбул не только меморандум
США и Китай снова на грани торговой войны
США и Китай снова на грани торговой войны
Президент Эрдоган: модель мировой экономики ведет к неравенству
Президент Эрдоган: модель мировой экономики ведет к неравенству
Газа превратилась в голодную зону смерти
Газа превратилась в голодную зону смерти
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us