Казахстан не намерен вступать в БРИКС и останется в статусе наблюдателя. Об этом президент республики Касым-Жомарт Токаев заявил в интервью катарскому телеканалу Al Jazeera.

По его словам, такой выбор продиктован прагматичным подходом.

«Я очень прагматичен и вижу, что в рамках БРИКС нет постоянных структур — ни устава, ни секретариата, ни программ и так далее», — отметил Токаев.

Он добавил, что статус наблюдателя — это оптимальный формат для Казахстана на данном этапе.

«Мы были зафиксированы в качестве государства-наблюдателя в БРИКС, и я считаю, что этого вполне достаточно», — подчеркнул он.

На вопрос журналиста о возможной неэффективности БРИКС или беспокойстве по поводу восприятия сближения с Россией и Китаем, Токаев ответил: «Речь идет о постэффективности организации. Мы будем наблюдателями в БРИКС, а дальше время покажет».

Объединение БРИКС включает десять стран: Бразилию, Россию, Индию, Китай, ЮАР, ОАЭ, Иран, Египет, Эфиопию и Индонезию. Организация была основана в 2006 году и не имеет постоянного устава или секретариата. Направление работы ежегодно задает одна из стран-участниц. В 2024 году это была Россия.

Казахстан получил статус партнера БРИКС на саммите в Казани в октябре 2024 года. Согласно решению саммита, представители стран-партнеров приглашаются на отдельные заседания саммитов и министерских встреч, а также на другие мероприятия объединения.