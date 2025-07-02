Президент Ирана Масуд Пезешкиан подписал закон о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ. Решение стало ответом на авиаудары Израиля и США по ядерным объектам страны в июне. Теперь инспекторы смогут посещать иранские объекты только с одобрения Высшего совета нацбезопасности.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси больше не желателен в стране. Его обвиняют в молчаливом одобрении ударов и в предвзятости после июньской резолюции агентства о несоблюдении Ираном ядерных обязательств. Запрос Гросси на посещение разрушенных объектов был отклонен. Аракчи назвал такие требования «вредоносными».

Иран отверг обвинения в угрозах в адрес Гросси, но ультраконсервативная газета «Кейхан» заявила, что он якобы является израильским шпионом и должен быть казнен. Великобритания, Франция и Германия осудили «угрозы» в адрес главы МАГАТЭ.

Боевые действия между Ираном и Израилем продолжались с 13 по 24 июня. За это время, по данным судебных органов Ирана, погибли 935 человек, включая 132 женщин и 38 детей. В ответных ударах по Израилю погибли 28 человек. США нанесли удары по Фордо, Исфахану и Натанзу. Дональд Трамп заявил, что иранская ядерная программа «уничтожена», но Тегеран признал лишь «серьезный ущерб». Аракчи подчеркнул: «Науку не уничтожить бомбами».