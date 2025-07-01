Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегерану потребуется больше времени для принятия решения о возобновлении переговоров с США по ядерной программе. Это заявление прозвучало после слов президента Дональда Трампа о возможности скорого возобновления диалога уже на этой неделе.

По словам Аракчи, Иран не намерен вступать в переговоры до получения гарантий от Вашингтона о том, что в ходе диалога не повторятся удары по территории страны. Министр также подчеркнул, что «двери дипломатии не закрываются», но для восстановления переговорного процесса «необходимо время».

Комментарии прозвучали на фоне совместного заявления министров иностранных дел стран G7 с призывом к Тегерану и Вашингтону вернуться за стол переговоров и заключить «всеобъемлющее, поддающееся проверке и устойчивое соглашение».

Переговоры США и Ирана прервались после того, как Израиль, а затем и американские военные нанесли удары по ядерной инфраструктуре Ирана 21 июня — в том числе по объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане. Тегеран приостановил сотрудничество с МАГАТЭ, обвинив руководство агентства в предвзятости.

Иран настаивает на мирном характере своей ядерной программы. США и Израиль заявляют, что стремятся предотвратить возможность создания Тегераном ядерного оружия. Трамп ранее заявил, что удары по объектам «уничтожили» иранскую ядерную программу. Аракчи в ответ отметил, что технические знания иранских специалистов «невозможно уничтожить бомбардировками», и что Иран способен «быстро восстановить инфраструктуру» при наличии политической воли.

По данным Al Jazeera, Иран допустит возвращение инспекторов МАГАТЭ только после обеспечения безопасности ядерных объектов. При этом G7 в очередной раз выразила поддержку перемирию между Ираном и Израилем и призвала стороны избегать действий, способных дестабилизировать регион.