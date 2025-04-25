Президент США Дональд Трамп заявил, что Крым останется за Россией, даже после окончания войны. Такое заявление он сделал в интервью журналу Time.

«Мы вынуждены говорить о Крыме, потому что его все время упоминают. Крым останется с Россией. И президент Украины Владимир Зеленский понимает это, и все это понимают, что Крым был с Россией долгое время», — сказал Трамп.

Он добавил, что по-прежнему верит в возможность заключения мирной сделки между Москвой и Киевом.

«У нас были очень хорошие переговоры с Москвой, и мы очень близки к заключению сделки», — отметил президент США.

Отвечая на вопрос о заявлении, что он сможет закончить войну в первый день президентства, Трамп сказал, что это была фигура речи.

«Я сказал это образно, и сказал это как преувеличение, чтобы подчеркнуть свою точку зрения. Очевидно, люди понимают, что это было сказано в шутку, но также было сказано, что этому придет конец», — пояснил он.

Комментируя стремление Украины вступить в НАТО, Трамп заявил, что это, скорее всего, никогда не произойдет. По его мнению, разговоры о вступлении в альянс стали одной из причин начала войны.

«Если бы они не поднимали эту тему, было бы гораздо больше шансов, что война бы не началась», — заявил он.

По данным Axios, администрация Трампа передала украинской стороне так называемое «последнее предложение США» во время переговоров в Париже 17 апреля. План предполагает признание Крыма российским, отказ Украины от членства в НАТО, снятие санкций с России, введенных с 2014 года, и передачу США контроля над Запорожской АЭС.

На фоне обсуждения этого плана президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Киев «не признает юридически оккупацию Крыма». После этого госсекретарь США Марко Рубио отказался от участия в переговорах в Лондоне 23 апреля.