ПОЛИТИКА
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Госдолг сам себя не оплатит
У США слишком большой госдолг, чтобы финансировать безопасность Европы, заявил ключевой советник Трампа
Госдолг сам себя не оплатит
Здание Конгресса США / Reuters
30 апреля 2025 г.

Советник по нацбезопасности Майк Уолтц в интервью New York Post заявил, что США больше не могут позволить себе «содержать» европейских союзников. Чиновник подчеркнул: американский госдолг достиг $33 трлн, это рекордные цифры.

Уолтц пояснил: теперь за оборону Украины, безопасность в Европе и сдерживание России должны платить сами европейцы.

«Мы продолжим поддерживать Европу в военном и дипломатическом плане, но будем требовать большей отдачи на всех уровнях», — подчеркнул советник Трампа, добавив, что «помощь Украине в будущем должна исходить от Европы».

Советник Белого дома напомнил, что еще в 2014 году страны НАТО договорились тратить минимум 2% ВВП на оборону. Однако даже спустя 11 лет многие члены альянса, в том числе Канада, Испания и Италия, так и не достигли этого уровня. 

«Это был абсолютный минимум. С тех пор началась первая фаза войны в Украине, был аннексирован Крым. Это должно было стать тревожным сигналом для всех», — отметил Уолтц.

В то же время Польша, Латвия, Румыния, Дания и Великобритания уже пообещали увеличить оборонные расходы до 3–5% ВВП в ближайшие годы. На этом фоне Уолтц поддержал инициативу президента Трампа, призывающего НАТО перейти к 5% уровням трат. В Европе пока на это предложение никак не ответили. 

Советник президента США также напомнил о кризисе в Красном море — европейские экономики зависят от морских перевозок через Суэцкий канал, но не готовы защищать свои суда собственными силами. 

«Если они не инвестируют в свои флоты, это неизбежно скажется на их торговле и уровне жизни», — предупредил Уолтц.

По данным НАТО, в 2024 году только 22 из 32 стран альянса достигли цели в 2% ВВП. Лидерами стали Польша (4,07%), Эстония (3,41%) и Латвия (3,39%). США потратили на оборону 3,19% ВВП. Общие расходы НАТО достигли рекордных $1,3 трлн, из которых $818 млрд пришлось на долю США.


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