Украина потеряет больше территорий, если откажется выполнять требования Москвы. С подобным предупреждением выступил помощник президента России Владимир Мединский. Он провел историческую параллель с поражением шведов под Полтавой, когда король Карл XII отказался от предложенного Петром I перемирия.

«Мы хотим мира… Но если Украина продолжит руководствоваться национальными интересами других, то мы будем просто вынуждены отреагировать», — заявил Мединский в интервью Wall Street Journal после последнего раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле 2 июня.

Глава российской делегации на переговорах напомнил о событиях Великой Северной войны начала XVIII века. Шведский король отказался от предложения Петра I, которое ограничивалось уступкой России части нынешнего Санкт-Петербурга и выхода к Балтийскому морю. После отказа шведская армия предприняла неудачный поход на Москву, завершившийся поражением в Полтавской битве и потерей прибалтийских провинций.

Мединский охарактеризовал конфликт в Украине как противостояние «старшего и младшего братьев», а не стран с собственной культурой и историей. «Это похоже на конфликт между двумя братьями — старшим и младшим — из-за того, кто умнее и важнее», — пояснил он.

По словам помощника президента, Россия и Украина «по сути, являются одним народом и обречены быть близкими союзниками». «К сожалению, этот конфликт углубляет наши разногласия, и именно поэтому мы хотим, чтобы он закончился как можно скорее», — добавил Мединский.

Он критически оценил позицию западных стран, которые, по его мнению, ошибочно рассматривают украинский конфликт как противостояние двух стран с различной историей и культурой, подобно Англии и Франции.

2 июня в Стамбуле закончился второй раунд переговоров Москвы и Киева: На переговорах в Турции Россия и Украина обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Также стороны договорились об обмене тяжелобольными военнопленными и телами погибших.