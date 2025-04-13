На фоне растущего беспокойства на глобальных рынках президент США Дональд Трамп внезапно объявил о 90-дневной приостановке действия части новых тарифов. Речь идет о временном снижении пошлин для ряда стран, включая Европейский союз, — шаг, который должен дать шанс переговорам и, возможно, смягчить накал напряженности в мировой торговле.

Однако сигналов к масштабной деэскалации пока нет. Наоборот, Китай оказался под ударом нового пакета жестких мер. В ответ Пекин повысил пошлины на американский импорт — по некоторым позициям они достигли 125%.

Между тем бизнес вместо ожидаемого облегчения получил бурю из нестабильности, растущих издержек и полной неопределенности. Компании с глобальной логистикой экстренно пересматривают цепочки поставок. Так, по данным Reuters, Apple была вынуждена арендовать грузовые борта, чтобы в спешке переправить 1,5 миллиона iPhone из Индии в США до возможного обострения тарифного давления.

Экономисты предупреждают: даже временные уступки только усиливают хаос. Бизнесу становится все труднее планировать инвестиции — особенно в долгосрочные и капиталоемкие проекты, например, в «зеленую» энергетику. И хотя администрация Трампа заявляет о стремлении вернуть производство в США, скачущие тарифы и угроза рецессии подрывают уверенность даже у транснациональных гигантов вроде General Motors и IKEA.

Тарифная пауза

Пока глобальная торговля трещит по швам, разлад между США и ЕС усиливается.

Президент Трамп ранее неоднократно обвинял Евросоюз в нечестной торговле, заявляя, что союз создавался с целью «обобрать США». Он указывал на профицит торговли ЕС с Америкой как на доказательство этого. ЕС в ответ подчеркивает, что обе стороны участвуют в крупнейших торговых отношениях в мире: ежедневный объем товарооборота между ними достигает 4,4 млрд евро.

Европейский союз делает ставку на дипломатию и предлагает обнуление пошлин на промышленные товары, включая автомобили — так называемое соглашение «ноль за ноль». Как отметила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен: тарифы — это налоги, от которых страдают все. Однако Трамп настаивает, что этого недостаточно, и требует, в частности, увеличения закупок Европой американского сжиженного природного газа.

Тем не менее американский президент пока решил приостановить новые пошлины на европейские товары. В ответ Брюссель также объявил о зеркальной паузе в своих ответных мерах. Лидеры ЕС воспринимают этот шаг как «окно возможностей» и надеются избежать полномасштабной торговой войны.

Как заявил председатель Еврогруппы Паскаль Донохью, сейчас ключевая задача — использовать это время для поиска альтернативы взаимному экономическому ущербу. Он отметил, что торговая эскалация может привести к росту инфляции и подрыву тех экономических достижений, которые были достигнуты за последние годы.

Схожую позицию занял министр финансов Польши Анджей Доманьский. Как передает Bloomberg, по его мнению, вместо гонки субсидий следует сосредоточиться на повышении конкурентоспособности европейской экономики и выработке единого ответа на возникающие вызовы.

Урсула фон дер Ляйен также подтвердила, что Еврокомиссия откладывает введение пошлин на американские товары общей стоимостью почти 21 миллиард евро. «Мы хотим дать шанс переговорам», — подчеркнула она.

Однако фон дер Ляйен также предупредила, что если переговоры не приведут к результату, ответные меры будут реализованы в полном объеме.

Ранее страны ЕС проголосовали за пакет пошлин в ответ на введение Соединенными Штатами 25-процентных тарифов на импорт стали и алюминия. Эти пошлины ЕС назвал «необоснованными и наносящими ущерб».

Евросоюз намеренно избегает полномасштабных санкций, чтобы не навредить собственным интересам. Как пишет AP, вместо этого Брюссель таргетирует узкие группы американских товаров, чтобы создать политическое давление без значительных экономических потерь. Также разрабатываются возможные ответные меры, если США все же введут обещанные пошлины. В этот список могут попасть как технологические гиганты, так и сектор услуг.

Кроме того, в долгосрочной перспективе ЕС делает ставку на укрепление торговых связей с остальным миром. Глава Еврокомиссии подчеркивает: «Мы продолжаем взаимодействовать с партнерами, на долю которых приходится 87% мировой торговли».

Таким образом, несмотря на временную паузу, прорыва в переговорах между ЕС и США пока не достигнуто. В Европе считают, что Вашингтон нацелен на глобальную перезагрузку торговой системы, а не на частичные уступки. Это вызывает тревогу в Брюсселе: надежды на быстрый компромисс тают на фоне все более очевидного стратегического курса США на экономический протекционизм.

Кроме того, как отмечает The New York Times, жесткие тарифы в отношении Китая грозят перенаправлением потока дешевых китайских товаров на европейский рынок. Особенно остро это может ударить по промышленному ядру ЕС — Германии, где автопром и без того испытывает давление.

В таких условиях Европа делает все возможное, чтобы сохранить экономическую устойчивость. Сейчас решается, станет ли это пауза началом выхода из конфликта или всего лишь передышкой перед новой волной пошлин.