Тысячи израильских поселенцев в воскресенье ворвались на территорию мечети Аль-Акса в Иерусалиме — палестинские власти назвали это опасной провокацией против всех мусульман мира.

По данным Исламского вакфа, в комплекс вошли более 3 тыс. поселенцев во главе с ультраправым министром нацбезопасности Израиля Итамаром Бен-Гвиром и несколькими депутатами Кнессета.

Очевидцы сообщили, что участники совершали талмудические обряды, танцевали, размахивали израильскими флагами и несли свитки Торы у ворот мечети. Полиция обеспечивала им плотную охрану, одновременно перекрыв доступ в Старый город многим палестинцам.

Палестинская администрация обвинила Израиль в использовании подобных вторжений для обострения «геноцида и голодомора» против палестинцев в Газе.