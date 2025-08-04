Тысячи израильских поселенцев в воскресенье ворвались на территорию мечети Аль-Акса в Иерусалиме — палестинские власти назвали это опасной провокацией против всех мусульман мира.
По данным Исламского вакфа, в комплекс вошли более 3 тыс. поселенцев во главе с ультраправым министром нацбезопасности Израиля Итамаром Бен-Гвиром и несколькими депутатами Кнессета.
Очевидцы сообщили, что участники совершали талмудические обряды, танцевали, размахивали израильскими флагами и несли свитки Торы у ворот мечети. Полиция обеспечивала им плотную охрану, одновременно перекрыв доступ в Старый город многим палестинцам.
Палестинская администрация обвинила Израиль в использовании подобных вторжений для обострения «геноцида и голодомора» против палестинцев в Газе.
Министерство по делам религий Палестины предупредило, что крайне правое правительство Израиля стремится установить контроль как над исламскими, так и над христианскими святынями в Иерусалиме.
Официальные лица Палестины охарактеризовали штурм Аль-Аксы как «вопиющую провокацию против мусульман всего мира». По их словам, группы поселенцев при поддержке властей почти ежедневно нарушают святость мечети. В вакфе отметили, что все это часть израильского плана по установлению нового контроля над святыней и подрыву исторического статус-кво.
Напряженность вокруг Аль-Аксы неоднократно вспыхивала в этом году — во все разы зачинщиком выступал Итамар Бен-Гвир. В мае радикальный министр уже участвовал в аналогичном вторжении, самолично заявив, что «молитвы и земные поклоны теперь возможны на Храмовой горе». По мнению палестинцев, это прямое нарушение хрупкого религиозного баланса — иудеям запрещено входить на территорию Аль-Аксы и совершать там религиозные обряды.
Палестинские лидеры призывают международные правозащитные и религиозные организации вмешаться, пока ситуация не вышла из-под контроля. Они предупреждают: без внешнего давления крайне правое руководство Израиля продолжит подрывать святость мечети, рискуя спровоцировать масштабный региональный кризис.