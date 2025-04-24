Президент Украины Владимир Зеленский 23 апреля прибыл с историческим визитом в ЮАР — это его первая поездка в Африку с момента вступления в должность в 2019 году. Впрочем, визит продлился недолго — Зеленский был вынужден досрочно прервать поездку в Южную Африку из-за масштабной ночной атаки России на Киев. По данным Минздрава Украины, удар унес жизни как минимум девяти человек.

«Спасательные работы продолжаются, разрушения значительные», — заявил Зеленский, отметив, что немедленно вылетает в Киев. Он напомнил, что Украина соблюдает прекращение огня уже 44 дня, и призвал к немедленной остановке всех ударов.

Однако даже за сутки с небольшим украинский лидер успел совершить ряд дипломатических визитов и встреч с представителями бизнеса ЮАР.

Его поездка в Преторию стала частью амбициозной дипломатической кампании Украины, чтобы привлечь страны Глобального Юга к поиску мирного решения войны с Россией. Африка становится новым направлением внешней политики Киева, стремящегося уменьшить зависимость от Запада и расширить круг союзников.

Южная Африка — ключевой элемент этой стратегии. Зеленский провел рабочую встречу с президентом Сирилом Рамафосой, чтобы укрепить политические и экономические связи, а также обсудить возможное посредничество ЮАР в переговорах с Москвой. Южноафриканские власти ранее пытались позиционировать себя в роли нейтрального миротворца: в 2023 году Рамафоса лично ездил в Киев и Москву в составе африканской делегации с целью добиться деэскалации.

Однако спустя два года обстановка стала еще сложнее. Визит Зеленского проходит на фоне охлаждения отношений как между ЮАР и США, так и между Украиной и новой администрацией Трампа, которая настаивает на компромиссах, включая возможное признание Крыма российским. Это предложение Киев категорически отвергает.

ЮАР также весьма холодно относится к правительству Трампа. Дошло до того, что американский лидер предложил белым африканерам из ЮАР убежище в США, а ряд его республиканских союзников поддержали сепаратистские устремления белого меньшинства Южной Африки.

Претория стала первой, но далеко не последней точкой в африканской стратегии Украины — это, скорее, констатация того факта, что Киев начал искать союзников вне Европы и США.



