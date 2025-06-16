Израиль заявил, что за три дня операции «‎Восстающий лев» якобы ‎уничтожил треть иранских пусковых установок и сорвал масштабную атаку. По данным израильского Минобороны, Иран будто бы собирался выпустить 60 баллистических ракет, но смог запустить только 40 — остальные сбили на подлете или уничтожили на земле.

Также Израиль утверждает, что Тегеран якобы планировал нарастить арсенал до 8 тыс. ракет и перегрузить систему ПВО Израиля. В армии Израиля заявили, что Иран целится по жилым кварталам, а не по военным объектам. В отличие от этого, Израиль заранее предупреждает иранских граждан перед ударами по ядерным и военным целям. Однако это неправда: жертвами израильских атак по Ирану за минувшие трое суток стали более 220 человек, большинство из них — женщины и дети.

Как утверждают в Минобороны Израиля, за три дня израильская авиация поразила более 170 объектов, включая штаб ядерной программы, склады топлива и оборонные заводы. Были убиты девять ученых, работавших над ядерным оружием. По словам экс-главы разведки Йоси Купервассера, операция готовилась годами. Хотя ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что подготовка операции заняла восемь месяцев.

В Тегеране заявления Израиля о поражении трети ракетного арсенала пока никак не комментировали. С 13 июня Иран выпустил более 270 ракет и дронов. По данным из открытых источников, у страны остаются тысячи баллистических ракет и сотни дронов, включая Shahed-136. Израиль наносит удары по базам, но доказательств критического ущерба иранскому арсеналу пока нет.

Ранее бывший командующий КСИР Мохсен Резаи заявил, что Иран не реализовал полностью весь свой боевой арсенал. По его словам, пока иранцы применяли лишь старые ракеты с 1,5-тонными боеголовками. Экс-военачальник пообещал, что дальнейшие удары будут «значительно мощнее». По его словам, Иран только начал отвечать, а настоящие возможности еще не задействованы.

Высший лидер Ирана Али Хаменеи 13 июня в редком телеобращении заявил, что Израиль «начал войну» и понесет полную ответственность. Он пообещал решительный и болезненный ответ, который «поставит сионистский режим на колени».

Иранские официальные лица и КСИР назвали удары по Израилю «мощной и точной местью». Они предупредили: если Израиль или его союзники продолжат эскалацию, последуют новые атаки. Операция Ирана получила название «Истинное обещание III».



