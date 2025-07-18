ПОЛИТИКА
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Призрак Эпштейна преследует Трампа в Лондоне
Призрак Эпштейна преследует Трампа в Лондоне
Призрак Эпштейна преследует Трампа в Лондоне / TRT Russian
18 июля 2025 г.

Плакат с изображением Дональда Трампа и Джеффри Эпштейна появился рядом с посольством США в Лондоне накануне визита президента США Дональда Трампа в Великобританию.

Это изображение вновь привлекло внимание к предполагаемым связям Трампа с осужденным педофилом Джеффри Эпштейном — обвинениям, которые он отрицает.

Недавно его администрация заявила, что «нет доказательств» существования списка клиентов Эпштейна, тем самым противореча более ранним заявлениям высокопоставленного чиновника.

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