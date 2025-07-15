Еврокомиссия разрешила странам ЕС самостоятельно вводить запреты на использование соцсетей для детей. Это решение было опубликовано как часть новых рекомендаций по защите несовершеннолетних в рамках закона о цифровых услугах (DSA).

Франция, Дания, Испания и Нидерланды уже давно требуют ужесточения правил. Париж и Амстердам предлагают полностью запретить соцсети для подростков младше 15 лет. Греция настаивает на обязательном согласии родителей. Дания, возглавляющая цифровую повестку в Совете ЕС, требует быстрых и жестких мер, отмечает Politico.

Министр цифрового развития Дании Каролина Стайе Олсен вместе с еврокомиссаром Хенной Вирккунен представили рекомендации и подчеркнули, что возрастная проверка должна стать нормой, а не исключением.

Еврокомиссия также выпустила техническое описание нового приложения для верификации возраста. Оно использует документы и распознавание лиц и вскоре начнет работу в пяти странах: Франции, Испании, Италии, Греции и Дании. Эти государства активно разрабатывают свои собственные системы контроля и поддерживают национальные ограничения.

ЕС предлагает использовать такие меры и в других цифровых сферах — например, для доступа к сайтам с алкоголем и порнографией.

«В реальной жизни подростки не могут просто заявить, что им 18, и купить алкоголь. Онлайн же именно так все и работает», — заявила Стайе Олсен, отметив, что требовать документы о совершеннолетии Дания начнет уже в этом году.

Рекомендации также советуют платформам отключать функции, вызывающие зависимость: streaks, read receipts, автоматические рекомендации. По умолчанию аккаунты детей должны быть закрыты от незнакомцев. Платформы также могут ограничить доступ к камере и другим функциям.

Хотя эти меры не обязательны, они создают общие стандарты, чтобы соцсети не прятались за лазейками законодательства в разных странах, заключила Олсен.