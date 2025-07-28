Израильская армия заключила под стражу четырех солдат из батальона 931 бригады «Нахаль», которые отказались продолжать воевать в секторе Газа после того, как они убили палестинских детей и их мать. Об этом сообщает израильский канал Kan.

Четверо солдат, служивших в блокадной Газе от 13 до 17 месяцев, заявили командирам о своем отказе продолжать боевые действия из-за «глубокого внутреннего кризиса». Один из заключенных рассказал Kan, что не смог вернуться после расстрела двух детей с матерью.

«Мы были на передовой и увидели фигуры трех людей, которые вошли в этот район, и, как было приказано, мы расстреляли их. Позже выяснилось – это были дети 12-13 лет и их мама. Мы не знали. Мы выполняли приказы», — рассказали они изданию.

Один из заключенных солдат рассказал израильскому каналу, что военные не могут вернуться из-за психологического состояния: «После этого случая у нас трое солдат ушли из-за посттравматического стрессового расстройства. Они начали страдать от сновидений по ночам, бессонницы, они видели по ночам этих детей. С нами не разговаривали, психолога не было, все продолжалось в обычном режиме».

Трое из четырех солдат получили тюремные сроки от недели до 12 дней, дело четвертого еще не рассмотрено. Один из осужденных, раненный в прошлом году на границе с Газой, ранее добровольно вернулся в строй после выздоровления.

По данным AFP, с октября 2023 года еврейское государство потеряло 7 051 солдат убитыми и ранеными в результате агрессии в Газе, из них 26 - за последние пять дней. За тот же период израильские силы убили свыше 59 800 палестинцев, включая не менее 17 000 детей, и ранили более 144 000 человек, большинство из которых - женщины, дети и пожилые люди.