ПОЛИТИКА
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Ради визы США придется показать соцсети
Рубио распорядился выискивать критику США и Израиля в постах потенциальных гостей страны
Ради визы США придется показать соцсети
/ AP
2 апреля 2025 г.

Госсекретарь США Марко Рубио распорядился усилить проверку социальных сетей отдельных заявителей на визы, чтобы блокировать въезд тем, кто, по мнению дипломатов, проявляет «враждебность» к США или Израилю. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на внутреннюю телеграмму от 25 марта и источники в Госдепартаменте.

Особое внимание поручено уделять студентам и участникам программ обмена: теперь в случае подозрений их анкеты должны передаваться в отдел по борьбе с мошенничеством для обязательной проверки активности в соцсетях. Визу могут отказать, если выявлено поведение, выражающее «враждебное отношение к гражданам США, культуре, институтам или принципам страны».

По словам Рубио, аннулировано более 300 виз, в основном у студентов. Он заявил: «Визу дают, чтобы вы учились, а не устраивали протесты».

На фоне этой политики в США произошли случаи депортаций. В частности, турецкая стипендиатка программы Fulbright Рюмейса Озтюрк была задержана агентами ICE в Массачусетсе после публикации статьи, в которой критиковала действия Израиля в Газе. Ее адвокаты утверждают, что обвинения в связях с ХАМАС бездоказательны, а задержание связано с политической активностью.

Госдепартамент отказался комментировать внутреннюю телеграмму, но напомнил, что с 2019 года в визовых анкетах запрашиваются ссылки на профили в соцсетях.

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