Американские университеты рискуют потерять до $1 млрд из-за падения числа иностранных студентов, пишет Financial Times (FT). Страх перед визовыми ограничениями, задержками на границе и вмешательством администрации Дональда Трампа уже отпугивает тысячи потенциальных абитуриентов со всего мира.

По оценкам аналитиков, около 160 вузов, где более 15% студентов приезжают из-за границы, находятся в зоне риска. Среди них — как крупные исследовательские университеты, так и небольшие гуманитарные колледжи. Исследование NAFSA показало: три четверти вузов ожидают падения числа иностранных студентов, причем большинство — как минимум на 10%. Это означает прямые убытки почти на $900 млн, подсчитала консалтинговая компания Shorelight Analytics.

Сложности усугубляются: студентам отменяют визы, ужесточают проверку аккаунтов в соцсетях, а в кампусах уже происходили задержания — в том числе из-за любой демонстрации пропалестинской символики.

В некоторых университетах иностранцы составляют почти четверть от общего числа студентов. Например, в Университете Центрального Миссури большинство иностранцев — выходцы из Индии, изучающие информационные технологии. Но уже этой осенью часть из них не смогла получить визу.

Тем временем администрация Трампа развязала юридическую борьбу с Гарвардом, добиваясь запрета обучения для иностранных студентов. Почти 5000 студентов уже лишились регистрации, хотя позже ее частично восстановили.

Руководство университетов пытается компенсировать потери, предлагая дополнительные места местным студентам. Но они платят меньше, а значит — доходы снижаются. Все это происходит на фоне общего падения числа абитуриентов и сокращения федерального финансирования.

Пока власти затягивают с решением, студенты выбирают Европу, Канаду и Австралию. Даже президент Университета Ксавье в Огайо призналась, что побоялась поехать в Канаду из-за риска быть задержанной при возвращении. Вузам остается надеяться, что спад будет краткосрочным. Но если тренд сохранится, последствия могут стать разрушительными — вузы Америки потеряют самое главное, что они выстраивали годами — престиж и репутацию.



