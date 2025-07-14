Фракция «Дегель ха-Тора», входящая в ультраортодоксальную партию «Яхадут ха-Тора» («Объединенный иудаизм Торы»), объявила о намерении покинуть правящую коалицию премьер-министра Биньямина Нетаньяху из-за отсутствия прогресса в принятии закона, освобождающего студентов ешив от военной службы.

Представитель духовного лидера фракции раввина Дова Ландо заявил, что депутаты «Дегель ха-Тора» уйдут из правительства сегодня, следуя его указаниям. В письме, подписанном Ландо и главой ешивы «Слободка» раввином Моше Хиршем, утверждается, что власти «усложняют жизнь учащим Тору» и нарушают обещания урегулировать их правовой статус, что требует немедленного выхода из коалиции, включая отставку с постов.

Тем временем, по данным израильской газеты Haaretz, Нетаньяху взял дело в свои руки и лично вносит поправки в законопроект председателя комитета по иностранным делам и обороне Юлия Эдельштейна. Сообщается, что премьер-министр Израиля пригрозил Эдельштейну увольнением, если последний не предоставит ультраортодоксальным партиям измененную версию закона.

Ранее «Яхадут ха-Тора» дала Эдельштейну ультиматум до конца дня, а депутат от фракции «Агудат Исраэль» Моше Рот подтвердил, что партия действует согласованно. Источник в партии сообщил 13 каналу, что у Нетаньяху есть 48 часов на решение вопроса, иначе «все кончится».

Вторая ультраортодоксальная партия коалиции, «Шас», также угрожала выходом, но пока не объявила окончательного решения. Даже если обе партии покинут коалицию, они заявили, что не намерены немедленно свергать правительство. Предстоящий трехмесячный перерыв в работе Кнессета, начинающийся 27 июля, дает Нетаньяху время для поиска компромисса.