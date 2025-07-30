Израиль отозвал своего посла в Объединенных Арабских Эмиратах после того, как власти ОАЭ заявили о недопустимости его дальнейшего пребывания в стране. Как сообщили израильский 12-й телеканал и издание N12, дипломат Йосеф Авраам Шелли оказался в центре скандала из-за инцидента в одном из баров Абу-Даби.

По информации израильских СМИ, Шелли пришел в заведение с группой соотечественников, в том числе женщин, и «вел себя неподобающим образом», что, по словам официальных лиц ОАЭ, «перешло границы личного пространства и задело национальное достоинство». В итоге Эмираты потребовали его отзыва.

Шелли был назначен послом в Абу-Даби в ноябре 2024 года, ранее он занимал пост посла Израиля в Бразилии и директора канцелярии премьер-министра. В обеих должностях он неоднократно становился фигурантом скандалов. Так, в Бразилии он попал в поле критики за ужин с Жаиром Болсонару, на котором, предположительно, подавались запрещенные по кашруту морепродукты. Также Haaretz сообщала о жалобах со стороны бразильской гражданки, которой Шелли якобы обещал помощь с визой в обмен на личную встречу.

Официальных комментариев от израильского МИД и отстраненного от службы дипломата на момент публикации не поступало.