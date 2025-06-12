Парламент Дании 11 июня единогласно одобрил закон, вводящий обязательную военную службу для женщин с 2026 года. С этого момента мужчины и женщины будут подлежать призыву на одинаковых условиях.

Срок обязательной службы будет увеличен с нынешних четырех до одиннадцати месяцев. С 1 июля 2025 года все девушки, которым исполняется 18 лет, будут обязаны явиться в военные части на День вооруженных сил 5 сентября, где пройдут отборочные процедуры и вытянут номер по жребию. Если добровольцев будет недостаточно, армия сможет прибегнуть к лотерейной системе призыва.

Предложение, впервые озвученное в 2023 году бывшим министром обороны Якобом Эллеманном-Йенсеном, долго вызывало споры. Однако в условиях ухудшающейся безопасности в Европе даже правые партии, ранее выступавшие против, поддержали инициативу.

С 1998 года женщины в Дании могли служить добровольно, но теперь речь идет о равной обязанности. Женщины уже составляют около 10% состава армии, а общее число призывников в год вырастет с 5 тыс. до 7,5 тыс. Это создает логистические вызовы: по данным газеты Fyns Amts Avis, многие казармы нуждаются в ремонте и не рассчитаны на такой приток личного состава.