ВОЙНА В ГАЗЕ
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Израиль запрещает жителям Газы рыбачить, несмотря на голод
Палестинцы рискуют жизнью ради единственного оставшегося источника пропитания
Израиль запрещает жителям Газы рыбачить, несмотря на голод
/ Reuters
27 июля 2025 г.

С трех сторон сектор Газы окружен стенами. Четвертая — море. Оно долгое время оставалось едва ли не последним источником пищи и свободы для блокированного палестинского анклава. Но теперь и эта дверь закрыта. Израильские военные не только запрещают рыбалку, но и патрулируют берег, применяя силу и не позволяя даже купаться.

По данным ООН, до войны в Газе ежегодно добывалось более 4,6 тыс. тонн рыбы, что обеспечивало экономику и белковое питание для сотен тысяч человек. Сегодня, по подсчетам местного Минсельхоза, производство упало до 60 тонн — всего 7% от довоенного уровня. Рыбные фермы уничтожены, большинство лодок — разбиты.

Несмотря на запреты, жители продолжают выходить к воде. Рыбак Зияд Абу Амира рассказал CNN, что у него нет выбора: «Как я не могу принести еду детям?». Детвора собирает остатки улова у сетей, а восьмилетний Хуссам Садалла ловит рыбу самодельными снастями, чтобы кормить девять родственников.

Израильские военные обвиняют ХАМАС в использовании моря для атак и поставок оружия, но правозащитники подчеркивают гуманитарную катастрофу. Human Rights Watch осуждает блокаду как нарушение международного права, а активисты «Флотилии свободы» ранее пытались доставить символическую помощь морем и были задержаны.

Шестнадцатилетний Исмаил Аль-Амути, сын рыбака, говорит: «Мы смотрим на море и видим смерть». Вода, которая должна спасать, стала новой границей страха и отчаяния.

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