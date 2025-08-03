Военные и правительственные исследователи Китая активно работают над созданием средств обнаружения и уничтожения спутников Starlink. Об этом пишет агентство Associated Press (AP), изучив 64 научные публикации в профильных китайских изданиях.

В числе рассматриваемых мер — использование подлодок-невидимок с лазерным вооружением, запуск атакующих спутников с ионными двигателями и применение оптических телескопов для слежения за низкоорбитальной группировкой.

По мнению китайских специалистов, Starlink представляет серьезную угрозу национальной безопасности. Причиной опасений стали тесные связи SpaceX с разведывательными и военными структурами США, а также глобальный охват спутниковой сети.