Военные и правительственные исследователи Китая активно работают над созданием средств обнаружения и уничтожения спутников Starlink. Об этом пишет агентство Associated Press (AP), изучив 64 научные публикации в профильных китайских изданиях.
В числе рассматриваемых мер — использование подлодок-невидимок с лазерным вооружением, запуск атакующих спутников с ионными двигателями и применение оптических телескопов для слежения за низкоорбитальной группировкой.
По мнению китайских специалистов, Starlink представляет серьезную угрозу национальной безопасности. Причиной опасений стали тесные связи SpaceX с разведывательными и военными структурами США, а также глобальный охват спутниковой сети.
Как отмечает астрофизик Джонатан Макдауэлл из Гарвард-Смитсоновского центра, спутники Starlink составляют около двух третей всех активных аппаратов на орбите. В настоящее время SpaceX управляет более чем 8 тыс. спутников и планирует вывести на орбиту десятки тысяч новых. Услуги компании доступны в более чем 140 странах. В 2024 году лицензии на работу были получены во Вьетнаме, Нигере, Сомали, ДР Конго, Пакистане и Индии.
По данным AP, тревога в Пекине усилилась после начала войны в Украине, когда сеть Starlink обеспечила Киеву устойчивую связь и координацию дронов, став важным фактором на поле боя.
В ответ на вызов со стороны SpaceX Китай с 2021 года работает над созданием собственной спутниковой системы Guowang. В мае 2024 года власти учредили государственную компанию China Satellite Network Group. А в декабре того же года с помощью ракеты-носителя Long March 5B на орбиту были выведены первые 10 спутников на высоту около 1,1 тыс. км.