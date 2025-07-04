ПОЛИТИКА
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Очередную страну ЕС накрыл масштабный блэкаут
Инцидент стал третьим крупным сбоем в энергосистемах Европы за последние месяцы
Очередную страну ЕС накрыл масштабный блэкаут
/ AP
4 июля 2025 г.

В пятницу 4 июля в Чехии произошел масштабный сбой в системе электроснабжения, временно остановивший движение поездов метро в Праге и парализовавший часть страны. По данным оператора CEPS, без напряжения осталась значительная часть трансформаторных подстанций, включая участки в Либереце, Центральной и Восточной Богемии. Причины сбоя пока расследуются, но власти не обнаружили признаков кибератаки или диверсии.

Министр внутренних дел Вит Ракушан подтвердил по национальному телевидению, что силовые структуры не располагают информацией о возможной атаке. По словам министра транспорта Мартина Купки, нарушение затронуло 5 из 14 регионов страны. В Праге временно остановились трамваи на правом берегу и поезда метро, однако позже транспортная компания DPP заявила о восстановлении движения.

Чешские СМИ сообщили о десятках людей, застрявших в лифтах в разных районах столицы и Центральной Богемии. При этом юг страны, где электросеть обслуживает компания E.ON, не пострадал. Также не было зафиксировано нарушений в Польше — ее энергосистема осталась стабильной.

Сбой в Чехии стал третьим масштабным инцидентом в европейской энергосети за последние месяцы. В апреле крупнейшее в истории Испании отключение света охватило десятки городов, а в марте пожар повредил электроснабжение лондонского аэропорта Хитроу.

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