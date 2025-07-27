На выставке IDEF-2025 в Стамбуле Турция презентовала свою самую мощную неядерную авиабомбу GAZAP. Вес боевой части — 970 кг. Разработку представил центр НИОКР при Минобороны. По словам официального лица, бомба производит более 10 осколочных взрывов на метр — в три раза плотнее, чем у предыдущих моделей.

GAZAP может сбрасываться с истребителя F-16 и уже прошла квалификационные и сертификационные испытания. Конструкторы модифицировали взрывчатое вещество и состав начинки, что обеспечило высокую разрушительную силу.

Также была представлена проникающая бомба NEB-2 «Призрак» того же веса. Ее называют лучшим «бункерным разрушителем» на рынке. По заявлению официального представителя, NEB-2 способна пробить до 7 метров бетона C50 — втрое прочнее того, что используется в атомных электростанциях, тогда как американские аналоги достигают 2,4 м бетона C35.

В ходе испытаний NEB-2 была сброшена на остров, где углубилась на 90 метров, вызвав оползни, утечку газа и разрушения породы на участке диаметром 160 метров. Детонация была замедлена до 240 миллисекунд, что повысило эффективность удара.

IDEF-2025 проходит с 22 по 27 июля сразу на нескольких площадках: в Стамбульском выставочном центре, аэропорту Ататюрка, отеле WOW и марине Атакёй. Организатор — компания KFA при поддержке Управления оборонной промышленности Турции и Фонда вооруженных сил.