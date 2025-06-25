ВОЙНА В ГАЗЕ
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Альбанезе: единственный путь остановить геноцид — это санкции и изоляция Израиля
Альбанезе: единственный путь остановить геноцид — это санкции и изоляция Израиля
Альбанезе: единственный путь остановить геноцид — это санкции и изоляция Израиля / TRT Russian
25 июня 2025 г.

Спецдокладчица ООН по Палестине Франческа Альбанезе во вторник призвала немедленно ввести санкции против Израиля, назвав его действия в Газе геноцидом и «одной из самых темных глав в истории».

На встречах с депутатами испанского парламента в Мадриде Альбанезе подчеркнула, что бездействие мирового сообщества недопустимо. «Это не вопрос политики, это вопрос человечности», — сказала она.

Альбанезе заявила, что Израиль десятилетиями совершает насилие и угнетает палестинцев, действуя безнаказанно и нарушая международное право. «Израиль пишет одну из самых мрачных страниц своей истории в Газе. Когда мы осознаем, что было сделано — будет поздно», — считает она.

Альбанезе призвала к полному прекращению дипломатических и экономических связей с Израилем. «Не только из солидарности, но и как мера предотвращения», — призывает спецдокладчица ООН.

Она раскритиковала созданный США и Израилем фонд помощи Газе, заявив, что он не решает реальные гуманитарные потребности. «Это не помощь, а отказ от нее. Палестинцы называют это «Голодные игры». Людей убивают на грани голода. Решение есть — нужно прорвать блокаду и отправить гуманитарную помощь морем», — заявила она.

С октября 2023 года армия Израиля продолжает наступление на Газу, несмотря на международные призывы к прекращению огня. Погибли более 66 000 палестинцев, включая более 10 000 погребенных под завалами, большинство из них — женщины и дети.

Международный уголовный суд выдал ордера на арест Нетаньяху и Галанта, Израиль также проходит по делу о геноциде в Международном суде ООН.

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