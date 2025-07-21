Президент США Дональд Трамп был «застигнут врасплох» недавними израильскими ударами по Сирии и смертоносным ударом по единственной католической церкви в секторе Газа, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. Заявление прозвучало в ответ на вопрос о том, выражал Трамп недовольство премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху в связи с этими событиями.

Пресс-секретарь Белого дома также подчеркнула, что президенту США «не понравились» последние сообщения о расстреле израильтянами гражданских палестинцев, пытавшихся получить гуманитарную помощь в Газе. «Президенту никогда не нравится это видеть. Он хочет, чтобы убийства прекратились, и он хочет договориться о прекращении огня в этом регионе», — заявила Ливитт журналистам у Белого дома.

«[Трампу] ненавистно смотреть на фотографии голодающих женщин и детей, которые отчаянно нуждаются в этой помощи», — добавила она.

Ливитт подчеркнула, что у Трампа и Нетаньяху сохраняются «хорошие рабочие отношения», и они регулярно находятся на связи. Однако она подтвердила, что президент США незамедлительно связался с Нетаньяху по поводу неспровоцированных атак, чтобы «урегулировать эти ситуации».

Сообщается, что десятки палестинцев были убиты при попытке получить помощь из конвоя ООН на севере Газы. Израильская армия признала инцидент.

Удар по католической церкви «Святое Семейство» в Газе, в результате которого погибли три человека и был ранен священник, вызвал особое внимание. Это событие, наряду с израильскими бомбардировками в сирийской провинции Эс-Сувейда, усилило напряженность в отношениях между Белым домом и израильским руководством, несмотря на публичные заявления о продолжении сотрудничества.

Ранее спецпредставитель США раскритиковал вмешательство еврейского государства в сирийский конфликт, заявив, что у Вашингтона нет «плана Б» для работы с новым правительством в Дамаске. «Убийства, месть, резня с обеих сторон недопустимы», — заявил Баррак в эксклюзивном интервью Associated Press в Бейруте, отметив, что «нынешнее правительство Сирии ведет себя настолько хорошо, насколько может зарождающееся правительство с очень ограниченными ресурсами».

По данным сайта Axios, ряд американских официальных лиц анонимно выразили разочарование действиями Нетаньяху. Они указали, что удары Израиля по сирийским правительственным силам могут подорвать формирующееся руководство в Сирии, которое Вашингтон пытается поддерживать для стабилизации страны.