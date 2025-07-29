Более 20 депутатов Сената США потребовали от Дональда Трампа немедленно прекратить финансирование фонда помощи Газе GHF. По их словам, программа не только не спасает жизни, но уже привела к гибели более 700 мирных жителей, пытавшихся получить еду.

Сенаторы направили письмо госсекретарю США Марко Рубио. Они обвинили GHF в грубых нарушениях гуманитарного права. По их словам, программа стирает границы между помощью и военными действиями.

«Людей обстреливают танки, дроны, вертолеты и солдаты, когда они идут за едой», — написали сенаторы.

Трамп одобрил выделение $30 млн фонду в июне, на счета организации уже перевели $7 млн. Организация действует при поддержке США и Израиля, а охраной пунктов раздачи занимаются американские частные подрядчики.

Однако с начала работы фонда его гуманитарные центры превратились в зоны смерти. По данным ООН, вблизи пунктов GHF с мая по конец июля погибли более 766 человек, почти 5 тыс. получили ранения. Всего от голода и попыток получить помощь у американских пунктов погибли более 1 тыс. палестинцев.

СМИ сообщают, что охрана использует боевые патроны, светошумовые гранаты и перцовый газ — даже без предупреждения. Многие охранники не прошли подготовку и не имеют боевого опыта, что не мешает им открывать огонь на поражение прямо по живым людям.

Руководитель GHF Джейк Вуд ушел в отставку еще в мае. Он заявил, что невозможно сочетать эту миссию с принципами нейтралитета и гуманности.

Сенаторы обвинили Трампа в том, что он освободил фонд от стандартной проверки USAID. По их словам, даже сотрудники агентства предупреждали о рисках и недостатке контроля.

Тем временем фонд отрицает обвинения, утверждая, что раздал более 95 млн порций еды и винит ХАМАС в распространении дезинформации. Впрочем, фото и свидетельства очевидцев, а также официальные отчеты Минздрава Газы и ООН подтверждают, что американский фонд умышленно убивал сотни палестинцев, стоящих в очередях за едой.

Сенаторы дали Рубио две недели на ответ. Они потребовали прекратить финансирование и подчеркнули: «Ни одного доллара налогоплательщиков не должно идти на эту операцию».





