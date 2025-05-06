Министерство иностранных дел Турции выступило с заявлением, в котором осудило действия Израиля и обвинило его в подрыве региональной стабильности.

«Израиль должен прекратить свои безответственные действия, ведущие весь регион к полномасштабному конфликту», — говорится в заявлении.

В МИД подчеркнули, что «атаки Израиля на страны региона, включая Сирию, Ливан и Йемен, направлены против мира и стабильности».

«Последнее решение правительства Нетаньяху о расширении оккупации в Газе является проявлением той же экспансионистской и разрушительной логики», — указано в тексте.

Турецкая сторона заявила, что молчание международного сообщества перед лицом безрассудной агрессии Израиля недопустимо. По мнению Анкары, решительная позиция необходима не только для регионального, но и для глобального мира.

«Турция продолжит свои усилия по обеспечению мира и стабильности на Ближнем Востоке в солидарности с региональными странами и международным сообществом», — подчеркнули в министерстве.