В Германии разгорелся скандал после того, как сопредседатель молодежного крыла партии «Зеленые» Джетте Ницард заявила о возможной необходимости вооруженного сопротивления, если партия «Альтернатива для Германии (AfD) придет к власти. Выступая в подкасте государственного телеканала RBB, она предложила обществу «спросить себя, готовы ли мы встать на защиту парламента — возможно, с оружием».

Ницард также подчеркнула, что ради борьбы с «фашизмом» допустимо идти против воли избирателей. Позже, в интервью изданию der Freitag, она вновь подняла тему: «Может быть, мы сейчас упускаем момент, когда стоило бы действовать жестче. Что, если в 2029 году AfD окажется у власти? Что тогда — просто продолжать сидеть в Бундестаге и делать вид, что это нормальный партнер?»

Высказывания вызвали волну критики. Представители ее же партии, в том числе премьер федеральной земли Баден-Вюртемберг Винфрид Кречман, осудили ее заявления.

На фоне давления Ницард объявила, что не будет выдвигаться на новый срок, но останется в должности до его окончания. В Instagram она заявила, что стала жертвой «травли со стороны правых СМИ» и пожаловалась на враждебную атмосферу даже внутри партии: «В таких условиях невозможно вести хорошую политику». Ницард возглавляет молодежное крыло «Зеленых» с октября 2024 года. Несмотря на отказ от переизбрания, она подтвердила, что останется в партии.