ПОЛИТИКА
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Израиль бомбит столицу Сирии
Израильские истребители атаковали научно-исследовательский центр в Дамаске и окрестности Хамы, продолжая серию воздушных ударов после падения режима Асада
Израиль бомбит столицу Сирии
Бойцы сирийских сил безопасности охраняют поврежденный объект после того, как Израиль нанес авиаудар по сирийской столице Дамаску 13 марта / Reuters
2 апреля 2025 г.

Израильские истребители нанесли авиаудары по сирийским городам Дамаск и Хама поздно вечером в среду, сообщает сирийское информационное агентство САНА.

«Воздушный удар израильских оккупантов был направлен на окрестности здания научно-исследовательского центра в жилом районе Барзе в Дамаске», — говорится в сообщении агентства.

В рамках отдельной атаки авиаудары были нанесены по окрестностям города Хама в центральной части Сирии.

О жертвах или материальном ущербе не сообщается.

После падения режима Башара Асада в декабре Израиль расширил свою оккупацию сирийских Голанских высот, захватив демилитаризованную буферную зону, что нарушает соглашение о разъединении с Сирией от 1974 года.

Согласно сообщениям, Израиль также воспользовался падением режима для нанесения сотен ударов, направленных на военные объекты и вооружения по всей Сирии, включая истребители, ракетные системы и установки противовоздушной обороны.

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