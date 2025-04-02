Израильские истребители нанесли авиаудары по сирийским городам Дамаск и Хама поздно вечером в среду, сообщает сирийское информационное агентство САНА.

«Воздушный удар израильских оккупантов был направлен на окрестности здания научно-исследовательского центра в жилом районе Барзе в Дамаске», — говорится в сообщении агентства.

В рамках отдельной атаки авиаудары были нанесены по окрестностям города Хама в центральной части Сирии.

О жертвах или материальном ущербе не сообщается.

После падения режима Башара Асада в декабре Израиль расширил свою оккупацию сирийских Голанских высот, захватив демилитаризованную буферную зону, что нарушает соглашение о разъединении с Сирией от 1974 года.

Согласно сообщениям, Израиль также воспользовался падением режима для нанесения сотен ударов, направленных на военные объекты и вооружения по всей Сирии, включая истребители, ракетные системы и установки противовоздушной обороны.