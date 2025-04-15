Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем заявлении после заседания Кабинета министров подчеркнул, что Анкара решительно защищает интересы страны, не отступая перед лицом несправедливости. Он охарактеризовал IV Анталийский дипломатический форум как новую возможность продемонстрировать силу внешней политики Турции.

Глава государства сообщил, что в форуме приняли участие более 6 тыс. человек из 155 стран.

«На мероприятии обсуждались важнейшие темы с участием компетентных специалистов», — отметил он.

Эрдоган заявил, что сессии, посвященные Газе и Сирии, имели особое значение, подчеркнув сознательную позицию Турции перед лицом угнетения.

«Мы открыто выразили всему миру поддержку палестинского народа. Мы подтвердили нашу решимость защищать интересы Турции в Сирии», — сказал он.

Он также отметил, что Турция готова развивать отношения с Европейским союзом и продолжит прилагать усилия для скорейшего прекращения войны между Россией и Украиной.

Президент напомнил, что в рамках форума было проведено 15 двусторонних встреч.

«Хвала Аллаху, мы успешно провели еще одно международное мероприятие», — заявил он, выразив благодарность Министерству иностранных дел и другим ведомствам, принявшим участие в подготовке форума.

Эрдоган напомнил, что за день до форума Турция принимала президента Индонезии и его делегацию.

«Мы надеемся на новые партнерства в различных секторах — от здравоохранения и энергетики до продовольствия», — отметил он.

Он подчеркнул, что каждый кризис и каждое событие на Ближнем Востоке напрямую касается Турции, ее народа, экономики и безопасности.

«Нам необходимо смотреть на происходящее с предпринимательским, инициативным и смелым подходом. У нас есть сильные институты. Элементы жесткой и мягкой силы Турции играют активную роль во внешней политике как никогда ранее», — заявил президент.

По его словам, Турция укрепляет свой вес как важная сила в многополярном мире и займет заслуженное место в новой системе.

«Турция — страна, в которой уверен каждый сосед, каждый друг и каждый брат. Но это не та страна, чьи границы можно нарушить, и не та страна, чью дружбу или вражду можно ставить под сомнение», — подчеркнул он.

Президент также заявил, что Турция не позволит разделения Сирии ни через «коридор террора», ни другими путями.

«Возврат к условиям в Сирии до 8 декабря исключен. С революцией 8 декабря началась новая эпоха», — подчеркнул он.

По его словам, Турция будет продолжать прилагать усилия к восстановлению мира и стабильности в Сирии.

«Выиграют от этого и регион, и все народы, населяющие его», — заключил президент Эрдоган.