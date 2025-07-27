ПОЛИТИКА
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Президент Эрдоган поздравил Макрона с признанием Палестины
В телефонном разговоре президент Турции призвал к скорейшему урегулированию кризиса в Газе и заявил о безальтернативности решения о двух государствах
Президент Эрдоган поздравил Макрона с признанием Палестины
/ TRT Haber
27 июля 2025 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Как сообщили в администрации связи при турецком президенте, в центре внимания оказалась ситуация в Газе и происходящее в регионе.

Президент Эрдоган выразил обеспокоенность гуманитарным кризисом в Газе и подчеркнул необходимость немедленных действий со стороны международного сообщества для поиска выхода из ситуации. По его словам, гуманитарное положение стремительно ухудшается и требует срочного вмешательства.

Турецкий лидер также заявил, что устойчивый мир на Ближнем Востоке невозможен без окончательного урегулирования палестино-израильского конфликта. В этом контексте он подчеркнул, что решение о создании двух государств остается единственным реалистичным путем к стабильности в регионе.

Кроме того, Эрдоган поздравил Макрона с недавним решением Франции признать Палестину в качестве независимого государства, назвав этот шаг важным вкладом в дело мира и справедливости.

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