Международная организация гражданской авиации (ИКАО), действующая при ООН, признала Россию ответственной за уничтожение рейса MH17.

Крушение Boeing 777 произошло 17 июля 2014 года в Донбассе, на фоне боевых действий между украинскими войсками и пророссийскими силами. Следствие ИКАО пришло к выводу, что самолет был сбит ракетой с установки «Бук», выпущенной с поля у поселка Первомайский.

Большинство жертв — 196 человек — были гражданами Нидерландов. Также на борту находились 38 австралийцев, 10 британцев, а также граждане Бельгии и Малайзии.

Совет ИКАО заявил, что Россия нарушила международное воздушное право, запрещающее применять оружие против гражданских воздушных судов. Это первый случай, когда авиационный орган ООН вынес решение по сути спора между государствами-членами.

Иск в ИКАО подали Австралия и Нидерланды еще в 2022 году. Обе страны приветствовали решение совета. Глава МИД Австралии Пенни Вонг призвала Россию признать ответственность и выплатить компенсации. Министр иностранных дел Нидерландов Каспер Велдкамп назвал это важным шагом к установлению истины и справедливости.

В 2022 году нидерландский суд пришел к выводу, что самолет был сбит группировкой под контролем России. Два россиянина и один пророссийский украинец были заочно признаны виновными в убийстве и приговорены к пожизненному заключению. Россия отказалась выдать осужденных.

В 2023 году международная следственная группа заявила, что имеются «весомые основания» полагать, что президент России Владимир Путин якобы лично санкционировал передачу комплекса «Бук». В Кремле эту информацию опровергли.

Москва последовательно отвергала обвинения Нидерландов и Австралии, заявляя о том, что ее не допустили к расследованию. МИД РФ обвинил участников суда в политической ангажированности. В 2023 году Россия официально вышла из процесса ИКАО, указав, что не намерена участвовать в политически мотивированных делах.



