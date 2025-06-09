Вице-президент США Джей Ди Вэнс 8 июня жестко раскритиковал украинскую политику Джо Байдена, заявив, что тот «тратил безумные деньги» на поддержку Киева и при этом полностью игнорировал дипломатию. «$300 миллиардов просто ушли в пустоту», — отметил Вэнс.

«Байденовская команда разбрасывалась деньгами по всему миру, не пытаясь даже достичь какого-либо дипломатического урегулирования», — отметил политик. По его оценке, Вашингтон долгое время избегал серьезных переговоров с Москвой, несмотря на ожесточенность конфликта.

Ситуация, как считает Вэнс, кардинально изменилась после прихода к власти Дональда Трампа. Весной президент восстановил замороженные отношения с Кремлем и добился возобновления прямых переговоров между Киевом и Москвой — впервые с 2022 года.

В апреле администрация Трампа подписала с Украиной сделку о добыче стратегических полезных ископаемых. Вэнс назвал ее способом «вернуть хотя бы часть того, что потратил Байден». Однако соглашение не предусматривает никаких гарантий безопасности для Киева.

С приходом новой команды расходы на внешнюю помощь, включая поставки Украине, резко сократили. Вэнс назвал это частью широкой перестройки внешней политики США: отказ от «эры безраздельного американского господства», как называет ее вице-президент.

«Америка больше не будет участвовать в бесконечных конфликтах», — заявил чиновник.

Когда Вэнс вошел в Сенат в 2023 году, он был едва ли не единственным республиканцем, публично требовавшим полностью остановить помощь Украине. Тогда его считали маргиналом. Сейчас — он один из главных архитекторов внешнеполитической доктрины Трампа, отмечает Politico.

После ноябрьских выборов люди из команды Вэнса заняли ключевые посты в Минобороны и Госдепе. Среди них — Дэн Колдуэлл, идеолог «консервативного сдерживания», и Элбридж Колби в Пентагоне. Как пишет Politico, в логике Вэнса конфликт России и Украины — это шанс разрушить существующий «мировой порядок» и построить новый — с прицелом на укрепление Америки внутри, а не вовне.



