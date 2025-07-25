ПОЛИТИКА
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Сербия готова наказать Россию — в обмен на «явную перспективу» быть в ЕС
Сербский министр подчеркнул: Белград с самого начала поддерживал Киев — на санкции не решался из-за экономических рисков
Сербия готова наказать Россию — в обмен на «явную перспективу» быть в ЕС
/ AP
25 июля 2025 г.

Министр по делам Европы Сербии Неманья Старович заявил, что страна готова пересмотреть свою позицию по санкциям против России, если вступление в Евросоюз станет «явной перспективой». По его словам, в нынешних условиях подобный шаг нанес бы ущерб сербской экономике, но почти не повлиял бы на Москву. В качестве примера он напомнил, что в период пандемии Хорватия получила из Фонда восстановления ЕС 22 млрд евро, тогда как Сербия — всего 165 млн.

Старович также отметил, что Белград с самого начала «четко и однозначно» осудил действия России в Украине. Отвечая на критику о недостаточной поддержке Киева, министр подчеркнул, что «украинцы сами могут сказать, какую помощь они получили от Сербии».

По данным Financial Times, с начала войны Сербия поставила Украине вооружений на сумму около 800 млн евро — через третьи страны. Вучич подтвердил эту информацию, назвав экспорт оружия частью «экономического возрождения» страны. В мае российская Служба внешней разведки обвинила Белград в скрытых поставках боеприпасов и патронов ВСУ, назвав происходящее «ударом в спину». В ответ сербский президент заверил, что прямые поставки Киеву запрещены и возможны лишь с участием посредников.

Несмотря на давление со стороны Москвы, российская разведка в июне вновь заявила, что Белград продолжает поставки вооружений в обход. Тем временем Вучич принял участие в саммите «Украина — Юго-Восточная Европа» в Одессе, где подтвердил поддержку территориальной целостности Украины и заявил о готовности помочь в восстановлении разрушенных городов.

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