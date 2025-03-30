Тегеран нанесет удар по британским военным на базе Диего-Гарсия, если США начнут боевые действия против Ирана. Об этом газете The Telegraph заявил высокопоставленный военный из Ирана. Эти слова прозвучали на фоне угроз Дональда Трампа применить силу в случае, если Тегеран не согласится на новое ядерное соглашение.

«Не будет никакого различия в том, что будет направлено против британских или американских сил, если Иран будет атакован с любой базы в регионе или в радиусе действия иранских ракет. Когда придет время, будет неважно, кто вы - американский, британский или турецкий солдат - вы станете мишенью, если ваша база будет использоваться американцами», - цитирует слова иранского военачальника The Telegraph.

Государственные СМИ Ирана уточнили, что объектом удара станут именно англо-американские силы на Диего-Гарсия, где недавно были зафиксированы стратегические бомбардировщики B-2.

Лондон осудил угрозы, заявив, что база играет ключевую роль в обеспечении безопасности региона и не подлежит обсуждению. Между тем, переговоры между США и Ираном продолжаются через посредников, включая Оман. Сам Трамп выразил надежду на соглашение, но предупредил: «Если не договоримся — с Ираном случатся очень плохие вещи».