ПОЛИТИКА
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Иран пригрозил ударить по британцам
Иран пригрозил ударом по военной базе Великобритании на острове Диего-Гарсия в случае нападения США
Иран пригрозил ударить по британцам
/ Public domain
30 марта 2025 г.

Тегеран нанесет удар по британским военным на базе Диего-Гарсия, если США начнут боевые действия против Ирана. Об этом газете The Telegraph заявил высокопоставленный военный из Ирана. Эти слова прозвучали на фоне угроз Дональда Трампа применить силу в случае, если Тегеран не согласится на новое ядерное соглашение.

«Не будет никакого различия в том, что будет направлено против британских или американских сил, если Иран будет атакован с любой базы в регионе или в радиусе действия иранских ракет. Когда придет время, будет неважно, кто вы - американский, британский или турецкий солдат - вы станете мишенью, если ваша база будет использоваться американцами», - цитирует слова иранского военачальника The Telegraph.

Государственные СМИ Ирана уточнили, что объектом удара станут именно англо-американские силы на Диего-Гарсия, где недавно были зафиксированы стратегические бомбардировщики B-2.

Лондон осудил угрозы, заявив, что база играет ключевую роль в обеспечении безопасности региона и не подлежит обсуждению. Между тем, переговоры между США и Ираном продолжаются через посредников, включая Оман. Сам Трамп выразил надежду на соглашение, но предупредил: «Если не договоримся — с Ираном случатся очень плохие вещи».

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