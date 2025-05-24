Россия завершает подготовку проекта меморандума о мирном урегулировании и планирует передать его украинской стороне в ближайшее время. Об этом заявил заместитель председателя Совета Федерации и член комитета по международным делам Константин Косачев.

«Я ожидаю того, что российские наработки по меморандуму будут переданы противоположной стороне в ближайшие дни. Такая информация есть у меня», — сказал он в интервью телеканалу «Звезда».

По его словам, работа над документом находится в финальной стадии. Косачев подчеркнул, что условия, содержащиеся в проекте, пока не будут обнародованы.

«Все-таки это переговорный процесс, причем очень сложный, очень деликатный во многих отношениях», — отметил сенатор.

Идея меморандума стала предметом обсуждения после телефонного разговора президентов России и США — Владимира Путина и Дональда Трампа, состоявшегося 19 мая.

Путин тогда заявил, что Москва готова работать с украинской стороной над документом, который бы включал «принципы возможного прекращения огня на определенное время в случае достижения соответствующих договоренностей».

Перед этим, 16 мая в Стамбуле, российская и украинская делегации договорились обменяться перечнями условий прекращения огня.

По итогам встречи глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что стороны пришли к соглашению о необходимости зафиксировать в деталях свое видение будущего перемирия.

На фоне подготовки документа директор правового департамента МИД РФ Максим Мусихин заявил, что для подписания меморандума Украине придется сменить президента.

По его словам, Владимир Зеленский «давно потерял даже внутреннюю легитимность, не то что внешнюю».