Израильские военные в понедельник сбросили на переполненное прибрежное кафе в Газе тяжелую бомбу весом 230 кг, в результате чего погибли более 20 человек, включая женщин и детей. Об этом свидетельствуют фрагменты боеприпаса, с которыми ознакомилась The Guardian. Взрыв оставил огромную воронку, а обломки разбросало на широкую территорию. Эксперты по вооружениям определили, что это части американской авиабомбы MK-82.

Юристы в области международного права считают применение такого тяжелого боеприпаса в районе с большим числом мирных жителей нарушением норм международного гуманитарного права — это может квалифицироваться как грубое военное преступление, уточняет газета.

«Даже при наличии разведки с воздуха военные знали, что кафе переполнено. Применение такой мощной бомбы в этом случае могло привести к неизбирательному и непропорциональному поражению гражданского населения», — заявил Джерри Симпсон из Human Rights Watch.

Израильская армия утверждает, что начала расследование удара по кафе. Представитель военных Израиля отметил, что перед атакой использовалась воздушная разведка для минимизации риска для мирных жителей. Однако, по свидетельствам очевидцев и фотографиям с места происшествия, кафе «аль-Бака» в момент удара было переполненным, и это нельзя было не заметить.

Согласно Женевским конвенциям, военные не имеют права наносить удары, в которых потери среди гражданского населения являются чрезмерными по сравнению с военной целью, подчеркивает Guardian. Эксперты подчеркивают, что даже ликвидация цели чрезвычайной важности не может оправдать такие потери среди гражданских. Израиль до сих пор не сообщил, кто был целью удара.

Кафе находилось вне зон, объявленных Израилем подлежащими эвакуации. Оно работало почти 40 лет и пользовалось популярностью у молодежи. Несмотря на голод и угрозу голода в Газе, некоторые семьи все еще посещают оставшиеся заведения — во многом ради того, чтобы встретить знакомых. Еды в большинстве кафе просто нет.

Эксперты предупреждают: этот удар может запомниться не только количеством погибших, но и как серьезное нарушение законов войны, заключает Guardian. Впрочем, Израилю, похоже, все равно за это ничего не будет.