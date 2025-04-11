ПОЛИТИКА
2 мин чтения
Зачем Уиткофф прилетел в Россию?
Спецпосланник Трампа уже в третий раз прибыл в РФ для переговоров с Путиным
Зачем Уиткофф прилетел в Россию?
Спецпосланник США Стивен Уиткофф прибыл в Россию / Reuters
11 апреля 2025 г.

Частный самолет, на борту которого, как предполагается, находился спецпосланник президента США Стив Уиткофф, приземлился в Санкт-Петербурге в четверг, согласно данным сервиса Flightradar24. Борт Gulfstream G650ER вылетел ранее из Флориды.

Как сообщает Axios, ожидается, что Уиткофф уже сегодня встретится с президентом России Владимиром Путиным. Это станет уже третьим контактом между американским посланником и российским лидером с марта. Все это проходит на фоне усилий Дональда Трампа по достижению перемирия в войне между Россией и Украиной — к слову, пока эти усилия не увенчались каким-либо ощутимым успехом.

Предыдущая встреча Уиткоффа и Путина прошла 13 марта в Кремле. В феврале Уиткофф также приезжал в Москву для содействия освобождению американца Марка Фогеля, осужденного в РФ по обвинению в контрабанде наркотиков.

В середине марта мирные переговоры зашли в тупик. Трамп, как сообщается, выразил недовольство отсутствием прогресса со стороны Москвы и ее нежеланием идти на компромисс. В один из моментов он был, по словам источников Axios, «в бешенстве» из-за высказываний Путина по Украине. 

По данным издания, если соглашение не будет достигнуто до конца апреля, Трамп может ввести новые санкции против России — либо в обход Конгресса, либо обратившись за его поддержкой.

На прошлой неделе в кулуарах саммита НАТО в Брюсселе госсекретарь США Марко Рубио заявил: «Мы узнаем достаточно скоро — через недели, а не месяцы — серьезна ли Россия в своих намерениях достичь мира». Возможно, именно с этим заявлением и связан визит Уиткоффа в РФ.

Визит спецпосланника последовал за недавней встречей в Вашингтоне с российским представителем Кириллом Дмитриевым, целью которой было сдвинуть переговоры с мертвой точки. Украина уже согласилась на предложенное Трампом перемирие, включая ограниченное прекращение огня на море — тогда как Россия выдвинула новые условия, в том числе частичную отмену американских санкций.

В четверг США и Россия провели обмен заключенными, в рамках которого была освобождена гражданка двух стран Ксения Карелина. Трамп поблагодарил Путина за ее освобождение, отметив, что президент UFC Дана Уайт лично просил его вмешаться. В тот же день дипломаты обеих стран вновь встретились в Стамбуле для обсуждения нормализации двусторонних отношений.


Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us