Частный самолет, на борту которого, как предполагается, находился спецпосланник президента США Стив Уиткофф, приземлился в Санкт-Петербурге в четверг, согласно данным сервиса Flightradar24. Борт Gulfstream G650ER вылетел ранее из Флориды.

Как сообщает Axios, ожидается, что Уиткофф уже сегодня встретится с президентом России Владимиром Путиным. Это станет уже третьим контактом между американским посланником и российским лидером с марта. Все это проходит на фоне усилий Дональда Трампа по достижению перемирия в войне между Россией и Украиной — к слову, пока эти усилия не увенчались каким-либо ощутимым успехом.

Предыдущая встреча Уиткоффа и Путина прошла 13 марта в Кремле. В феврале Уиткофф также приезжал в Москву для содействия освобождению американца Марка Фогеля, осужденного в РФ по обвинению в контрабанде наркотиков.

В середине марта мирные переговоры зашли в тупик. Трамп, как сообщается, выразил недовольство отсутствием прогресса со стороны Москвы и ее нежеланием идти на компромисс. В один из моментов он был, по словам источников Axios, «в бешенстве» из-за высказываний Путина по Украине.

По данным издания, если соглашение не будет достигнуто до конца апреля, Трамп может ввести новые санкции против России — либо в обход Конгресса, либо обратившись за его поддержкой.

На прошлой неделе в кулуарах саммита НАТО в Брюсселе госсекретарь США Марко Рубио заявил: «Мы узнаем достаточно скоро — через недели, а не месяцы — серьезна ли Россия в своих намерениях достичь мира». Возможно, именно с этим заявлением и связан визит Уиткоффа в РФ.

Визит спецпосланника последовал за недавней встречей в Вашингтоне с российским представителем Кириллом Дмитриевым, целью которой было сдвинуть переговоры с мертвой точки. Украина уже согласилась на предложенное Трампом перемирие, включая ограниченное прекращение огня на море — тогда как Россия выдвинула новые условия, в том числе частичную отмену американских санкций.

В четверг США и Россия провели обмен заключенными, в рамках которого была освобождена гражданка двух стран Ксения Карелина. Трамп поблагодарил Путина за ее освобождение, отметив, что президент UFC Дана Уайт лично просил его вмешаться. В тот же день дипломаты обеих стран вновь встретились в Стамбуле для обсуждения нормализации двусторонних отношений.



