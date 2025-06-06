Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил о ночной атаке украинских беспилотников на город Энгельс. По его словам, дроны попали по одному из промышленных объектов, где начался пожар.

«Предварительно пострадавших нет. На месте работают все профильные службы. Специалисты предпринимают все необходимые меры для ликвидации последствий», — написал он в телеграм-канале.

По данным Astra, удар пришелся на нефтебазу «Кристалл» Росрезерва. Она обеспечивает топливом военный аэродром «Энгельс-2», где базируются бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160.

Эта база уже подвергалась атакам. 8 января были уничтожены три резервуара по 120 тыс. кубометров и повреждены еще шесть. Потери топлива составили около 800 тыс. тонн. 14 января объект снова атаковали, когда первый пожар еще не был потушен.

В ночь на 6 июня один из беспилотников также попал в жилой дом на улице Тельмана в Энгельсе. По словам губернатора, жители были эвакуированы. Утром он сообщил, что опасности больше нет, и эвакуированные смогут вернуться домой. Никто не пострадал.

На кадрах, опубликованных телеграм-каналом «Саратов Онлайн», видно, что после попадания дрона загорелся балкон на верхнем этаже жилого комплекса.

Одновременно украинские дроны ударили по одному из предприятий в Мичуринске Тамбовской области. Об этом сообщил врио главы региона Евгений Первышов.

«К сожалению, пострадали три человека, двое в настоящее время госпитализированы», — заявил он.

По информации Astra, атака пришлась по заводу «Прогресс». Он производит оборудование для авиационных и ракетных систем управления, а также технику гражданского и промышленного назначения.

Кроме того, ночью были слышны взрывы в районе аэропорта Брянска. О повреждениях и пострадавших не сообщалось.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на подлете к столице были уничтожены 10 дронов. Информации о разрушениях он не привел.

Минобороны РФ сообщило, что за ночь было уничтожено 174 украинских беспилотника. По данным ведомства, атаки отражены в Брянской, Ростовской, Саратовской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской, Белгородской, Тамбовской областях, Московском регионе и Крыму.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.