Илон Маск объявил о создании собственной политической партии под названием «Америка». По его словам, решение поддержали 65,4% из 1,3 млн пользователей соцсети X. «Мы живем в однопартийной системе, а не в демократии. Партия «Америка» создана, чтобы вернуть вам свободу», — заявил он.

Маск рассчитывает, что новая структура получит от 2 до 3 мест в Сенате и 8–10 — в Палате представителей на выборах 2026 года. Он назвал это «золотой акцией», которая позволит блокировать законопроекты. Бизнесмен пообещал, что учредительный съезд партии будет «очень веселым». Однако сам он не может претендовать на пост президента США, так как родился за пределами страны.

Разрыв с Трампом произошел после принятия закона о сокращении налогов и увеличении потолка госдолга на $5 трлн. Маск, пожертвовавший на кампанию Трампа более $250 млн, резко раскритиковал документ и заявил, что он приведет к дефициту в $2,5 трлн. Маск также покинул пост главы Департамента эффективности правительства (DOGE), который курировал с начала президентства Трампа.

После отказа Белого дома сохранить субсидии на электромобили и льготы для зеленой энергетики, Маск начал информационную атаку на администрацию. Трамп в ответ пригрозил прекращением контрактов, проверками и даже депортацией. Маск временно анонсировал остановку проекта Dragon, но затем отступил. Его состояние, по данным Bloomberg, снизилось на $34 млрд.