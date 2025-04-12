Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с президентом Сьерра-Леоне Джулиусом Маада Био, прибывшим в Турцию для участия в Анталийском дипломатическом форуме.

Стороны обсудили двусторонние отношения между Турцией и Сьерра-Леоне, а также актуальные региональные и глобальные вопросы.

Президент Эрдоган отметил, что Турция работает над развитием отношений со Сьерра-Леоне во всех сферах, особенно в оборонной промышленности.

Он подчеркнул, что Турция продолжает сотрудничество со странами Африки на основе принципа «выиграл–выиграл» и намерена сохранять этот подход.