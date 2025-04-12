ТУРЦИЯ
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Турция и Сьерра-Леоне углубляют сотрудничество
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел встречу с президентом Сьерра-Леоне Джулиусом Маада Био на полях Анталийского дипломатического форума
Турция и Сьерра-Леоне углубляют сотрудничество
Реджеп Тайип Эрдоган и Джулиус Маада Био / AA
12 апреля 2025 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с президентом Сьерра-Леоне Джулиусом Маада Био, прибывшим в Турцию для участия в Анталийском дипломатическом форуме.

Стороны обсудили двусторонние отношения между Турцией и Сьерра-Леоне, а также актуальные региональные и глобальные вопросы.

Президент Эрдоган отметил, что Турция работает над развитием отношений со Сьерра-Леоне во всех сферах, особенно в оборонной промышленности.

Он подчеркнул, что Турция продолжает сотрудничество со странами Африки на основе принципа «выиграл–выиграл» и намерена сохранять этот подход.

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