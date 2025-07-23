/ TRT Global

В четверг высокопоставленные представители США, Израиля и Сирии встретятся, чтобы обсудить меры безопасности в южной части Сирии. Об этом сообщили Axios американский чиновник и другой осведомленный источник. Это первая подобная встреча после недавних эскалации насилия в Эс-Сувейде и авиаударов Израиля по Дамаску.

По данным источников, переговоры пройдут под руководством спецпредставителя США по Сирии Тома Барака. Ключевыми темами станут координация действий в южной Сирии и предотвращение повторения подобных кризисов. Один из израильских чиновников заявил: «Сейчас ситуация относительно спокойная, но без комплексных соглашений между США, Израилем и сирийским правительством фундаментальные проблемы не решатся».

Место встречи пока не раскрывается. Ранее подобные контакты проходили в Баку, где советник по нацбезопасности Израиля Цахи Ханегби общался с сирийским главой МИД Эсаадом аш-Шейбани.

Поводом для эскалации стал израильский авиаудар по колонне сирийских танков, направлявшихся в Эс-Сувейду 13 июня для пресечения столкновений между друзами и бедуинами. Израиль обвинил Дамаск в нарушении демилитаризованной зоны и угрозе этническому меньшинству, после чего нанес удары по Дамаску; США назвали действия Израиля чрезмерными, а президент США Дональд Трамп лично призвал израильского премьера Биньямина Нетаньяху к сдержанности.

Позже Израиль временно разрешил ввод сирийских сил безопасности в Эс-Сувейду, однако Дамаск это опроверг, а бои между местными отрядами продолжились.

Переход власти после свержения режима и бегства Башара Асада в декабре позволил Израилю активизировать удары и отказаться от прежнего соглашения о буферной зоне. Несмотря на израильскую риторику о «защите друзов», большинство друзских лидеров в Сирии отвергли иностранное вмешательство и подтвердили лояльность единому сирийскому государству.