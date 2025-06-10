Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность применения закона о восстании 1807 года, чтобы задействовать федеральные войска для подавления протестов, вспыхнувших после иммиграционных рейдов. Об этом сообщает портал Axios.

По данным издания, Трамп называл участников протестов мятежниками, что может указывать на готовность использовать юридический механизм, принятый более двух столетий назад.

Закон о восстании 1807 года (Insurrection Act) позволяет президенту США вводить вооруженные силы на территории страны в исключительных случаях — при восстаниях, мятежах или других угрозах общественному порядку. Этот документ ограничивает действие другого закона — Posse Comitatus Act 1878 года, который запрещает использование армии на территории США без одобрения Конгресса.

Как отмечает Axios, Трамп уже нарушил сложившуюся практику, задействовав силы Национальной гвардии Калифорнии для разгона протестов в Лос-Анджелесе без согласия властей штата. Последний раз подобный шаг предпринимал президент Линдон Джонсон в 1965 году, когда направил войска в Сельму (штат Алабама) для защиты демонстрантов за гражданские права.

Решение Трампа вызвало конфликт с губернатором Калифорнии. Гэвин Ньюсом подал в суд на президента, заявив, что его указ открывает путь к неограниченному применению армии на территории США.

«Это несомненный шаг к авторитаризму, который угрожает основам нашей республики», — написал Ньюсом в соцсети X.

Трамп в ответ обвинил губернатора в некомпетентности и пригрозил арестом.

«Мне нравится Ньюсом, но он ужасно некомпетентен», — заявил американский лидер.

Протесты начались после рейдов, проведенных 6 июня иммиграционной и таможенной полицией США (ICE) в Лос-Анджелесе. Сотрудники силовых ведомств применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Были задержаны более сотни человек. После этого волна протестов охватила и другие штаты. По данным CNN, акции прошли в Луисвилле (Кентукки), Атланте (Джорджия) и нескольких городах Техаса.

Axios напоминает, что закон о восстании уже рассматривался окружением Трампа в 2020 году — во время протестов Black Lives Matter после гибели Джорджа Флойда. Тогда Белый дом подготовил проект прокламации о выводе войск, но председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли и министр обороны Марк Эспер убедили президента отказаться от этого шага.