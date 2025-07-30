Ночью 30 июля у берегов Камчатки произошло сильнейшее за десятилетия землетрясение. По разным оценкам, его магнитуда достигала 8,7, а очаг залегал на глубине от 17 до 32 км. Сейсмологи назвали это событие самым мощным в камчатской сейсмофокальной зоне с 1952 года. Подземные толчки ощущались также на Курилах, где была объявлена угроза цунами.

По данным МЧС и геофизической службы РАН, на побережье зафиксированы волны высотой до 32 см. На Курилах цунами затопило порт Северо-Курильска и рыбопромышленное предприятие «Алаид», проводилась эвакуация. О пострадавших на островах не сообщалось.

На Камчатке, по официальным данным, разрушения были незначительными: в Петропавловске-Камчатском обрушилась часть фасада детского сада, находившегося на ремонте. Однако, по словам министра здравоохранения края Олега Мельникова, несколько человек получили травмы — в том числе пациент, выпрыгнувший из окна, и женщина в здании нового аэропорта. Все они находятся в удовлетворительном состоянии. МЧС ранее заявляло об отсутствии пострадавших.

Геофизики предупреждают о продолжении афтершоковой активности. Уже зафиксированы подземные толчки магнитудой до 7,0, и ожидаются повторные сотрясения в течение как минимум месяца. В ряде районов рекомендовано воздержаться от посещения пляжей и бухт Авачинского залива.

Fox News сообщает, что предупреждение о возможном цунами было объявлено и на Аляске, Гавайях, а также вдоль западного побережья США. На Камчатке по распоряжению губернатора сокращен рабочий день. Все службы работают в режиме ЧС.