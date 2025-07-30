Группа из 31 видного израильтянина — среди них режиссеры, поэты, ученые и бывшие чиновники — призвала международное сообщество ввести жесткие санкции против Израиля. В открытом письме они обвинили власти в преднамеренном голоде в Газе и попытке насильственного вытеснения палестинцев.

В письме, опубликованном в Guardian, авторы осудили «жестокую кампанию» против Газы и потребовали немедленного и постоянного прекращения огня.

«Международное сообщество должно ввести разрушительные санкции против Израиля, пока эта кампания не будет остановлена», — говорится в заявлении.

Среди подписантов — обладатель премии «Оскар» Юваль Авраам, бывший генпрокурор Михаэль Бен-Яир и бывший спикер кнессета Авраам Бург. Также письмо подписали лауреаты Израильской премии и ведущие деятели культуры — художница Михал Нааман, режиссер Самуэль Маоз и поэт Аарон Шабтай.

Это заявление стало резким отходом от политической нормы в Израиле, где любые призывы к бойкоту или санкциям традиционно считаются табу и могут караться законом. Однако авторы письма открыто призывают к международному давлению на руководство страны, включая премьера Биньямина Нетаньяху.