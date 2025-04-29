Россия активно наращивает военное присутствие у границ Финляндии — и это вызывает тревогу у западных союзников. Как сообщает The Wall Street Journal (WSJ), вблизи границы строятся новые базы, расширяется инфраструктура, прокладываются железнодорожные пути — все это происходит в тени продолжающейся войны в Украине.

В Петрозаводске, всего в 160 км от границы с Финляндией, российские военные строят новый штаб, способный координировать действия десятков тысяч солдат. Ожидается, что после возвращения войск с украинского фронта именно эти части будут смотреть в сторону НАТО.

«Когда солдаты вернутся, они увидят за границей противника», — заявил военный эксперт Руслан Пухов.

По данным издания, Россия увеличивает численность армии до 1,5 млн человек, наращивает производство вооружений, включая танки Т-90М — их выпуск вырос почти в восемь раз за три года. Финские военные говорят, что эти танки остаются внутри страны, не отправляясь в Украину. На границе с Финляндией фиксируются новые железнодорожные пути и казармы, уточняет WSJ.

Финляндия в ответ укрепляет границу — устанавливает электронные системы слежения и заграждения. Остальные страны Балтии готовятся к возможному столкновению: Польша предупреждает — времени на подготовку почти не осталось.

Министры обороны Эстонии, Латвии и Литвы в начале апреля в беседах с Financial Times (FT) заявили, что прекращение огня в Украине лишь усилит угрозу. Россия сможет перебросить войска на северное направление, приблизив армию к границам НАТО. Эстония прогнозирует возможное нападение уже в 2028–2030 годах. Впрочем, ее опасения в НАТО разделяют немногие, считая, что Москва ослаблена войной в Украине и не станет рисковать.

Тем не менее в альянсе на всякий случай также укрепляют западные рубежи. А Москва и Минск этой осенью готовятся к масштабным учениям «Запад». НАТО внимательно наблюдает за подготовкой к учениям. На восточном фланге может появиться новая линия напряжения, на этот раз вдоль кромки Балтийского моря.



